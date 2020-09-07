Зеркаль пояснила, як Україна "стає частиною європейського ринку природного газу"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Україна є єдиною країною поза зоною ЄС, куди об’єми закачування газу зростають швидше, ніж у середньому по Європі. Про це у Facebook написала радниця голови правління Нафтогазу Олена Зеркаль, передає УНН.
"Поки Європейська Комісія думає над правовою позицією щодо інтеграції енергетичних ринків України та ЄС, реальна інтеграція вже відбувається. Драйвером інтеграції при цьому виступає чинник не політичний, а економічний. Україна де-факто поступово стає частиною європейського ринку природного газу", - написала представниця компанії.
З її слів, українськими газосховищами вже користуються такі світові трейдери як Shell, Engie та RWЕ і попит продовжує зростати.
"Україна є єдиною країною в категорії "поза зоною ЄС", куди об’єми закачування газу зростають швидше, ніж у середньому по Європі (відповідно до даних Gas Infrastructure Europe). Сьогодні наші сховища заповнені на 84% – найбільше за часи незалежності – і європейські компанії продовжують закачувати в них газ", - повідомила вона.
Також Зеркаль зазначила, що зростанню довіри західних трейдерів до наших газосховищ сприяють як приведення законодавства України у відповідність до законодавства ЄС, так і пропозиція з нашого боку нових послуг та продуктів.
Крім того, віртуальний реверсний потік на українсько-словацькому кордоні і більш привабливий митний режим в Україні продовжують спонукати трейдерів в Європі активніше використовувати українські газові сховища.
"Саме так і мають відбуватися інтеграційні процеси – поступово ми стаємо цікавими та привабливими для європейського бізнесу, який точно знає як досягати результату у спілкуванні з європейськими бюрократичними структурами", - додала вона.
Як повідомляв УНН, обсяг газу у підземних сховищах України станом на 5 вересня збільшився до 26,069 млрд куб. м.