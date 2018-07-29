Землетрясение в Индонезии: число погибших выросло до 14 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. По меньшей мере до 14 человек возросло число жертв мощного землетрясения, которое произошло в популярном туристическом месте в Индонезии 29 июля. Об этом сообщает радио Свобода, передает УНН.
Количество пострадавших в результате стихии достигло 160.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате землетрясения на индонезийском острове Ломбок к востоку от курортного острова Бали погибли десять человек.
Землетрясение магнитудой 6,4 на острове Ломбок повредило тысячи домов, сообщили в национальной агентства Индонезии по ликвидации последствий стихийных бедствий.