Землетрясение в Индонезии: число погибших выросло до 14 человек

Количество пострадавших в результате стихии достигло 160.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате землетрясения на индонезийском острове Ломбок к востоку от курортного острова Бали погибли десять человек.

Землетрясение магнитудой 6,4 на острове Ломбок повредило тысячи домов, сообщили в национальной агентства Индонезии по ликвидации последствий стихийных бедствий.