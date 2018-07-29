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Землетрус в Індонезії: кількість загиблих виросла до 14 осіб

Землетрус в Індонезії: кількість загиблих виросла до 14 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 липня. УНН. Щонайменше до 14 людей зросла кількість жертв потужного землетрусу, який стався в популярному туристичному місці в Індонезії 29 липня. Про це повідомляє радіо Свобода, передає УНН.

Кількість потерпілих унаслідок стихії сягнула 160.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у результаті землетрусу на індонезійському острові Ломбок на схід від курортного острова Балі загинули десять осіб.

Землетрус магнітудою 6,4 на острові Ломбок пошкодив тисячі будинків, повідомили в національної агенції Індонезії з ліквідації наслідків стихійних лих.

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