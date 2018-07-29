Землетрус в Індонезії: кількість загиблих виросла до 14 осіб

Кількість потерпілих унаслідок стихії сягнула 160.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у результаті землетрусу на індонезійському острові Ломбок на схід від курортного острова Балі загинули десять осіб.

Землетрус магнітудою 6,4 на острові Ломбок пошкодив тисячі будинків, повідомили в національної агенції Індонезії з ліквідації наслідків стихійних лих.