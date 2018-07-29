Кількість жертв землетрусу в Індонезії виросла до 10
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. У результаті землетрусу на індонезійському острові Ломбок на схід від курортного острова Балі загинули десять осіб, заявила влада. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Крім того, не менше 40 людей поранено. До цього повідомлялося про трьох загиблих.
Епіцентр землетрусу був в 31 км на північний схід від міста Матарам на півночі острова. Магнітуда землетрусу склала 6,4.
Острів Ломбок знаходиться навпроти великого туристичного центру Індонезії — острова Балі. На ньому проживає близько 3 млн осіб.