Кількість жертв землетрусу в Індонезії виросла до 10

Крім того, не менше 40 людей поранено. До цього повідомлялося про трьох загиблих.

Епіцентр землетрусу був в 31 км на північний схід від міста Матарам на півночі острова. Магнітуда землетрусу склала 6,4.

Острів Ломбок знаходиться навпроти великого туристичного центру Індонезії — острова Балі. На ньому проживає близько 3 млн осіб.