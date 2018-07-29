Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 10

Кроме того, не менее 40 человек получили ранения. До этого сообщалось о трех погибших.

Эпицентр землетрясения находился в 31 км к северо-востоку от города Матарам на севере острова. Магнитуда землетрясения составила 6,4.

Остров Ломбок находится напротив крупного туристического центра Индонезии — острова Бали. На нем проживает около 3 млн человек.