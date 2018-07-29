В Індонезії стався землетрус магнітудою 6.4, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Землетрус, який стався в неділю на індонезійському острові Ломбок, спричинило за собою жертви і руйнування. Про це повідомив офіційний представник Агентства із запобігання стихійним лихам країни Сутопо Нугрохо, передає УНН.
“Є жертви і постраждалі, зруйновано будівлі”, — написав він у Twitter. На оприлюднених ним кадрах видно зруйновані будинки.
За словами Сутопо Нугрохо, точне число загиблих поки не відомо. Агентство Reuters наводить дані про як мінімум три жертви стихії.
Землетрус магнітудою 6,4 стався поблизу міста Матарам (319 тис. жителів). Осередок стихії залягав на глибині 7,5 км.
Нагадаємо, землетрус магнітудою 5,8 стався в понеділок вранці в місті Сірч у центральній іранській провінції Керман.
Magnitude 6.4 quake hits Indonesia’s Lombok island: USGS https://t.co/5b0ihTl80j pic.twitter.com/d96u2ni47C— Channel NewsAsia (@ChannelNewsAsia) 29 липня 2018 р.