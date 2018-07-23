В Ірані черговий землетрус: постраждали майже 300 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Землетрус магнітудою 5,8 стався в понеділок вранці в місті Сірч у центральній іранській провінції Керман. Про це повідомив Іранський сейсмологічний центр, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.
За попередніми даними, гіпоцентр землетрусу залягав на глибині 10 км, епіцентр знаходився в точці з координатами 30,365 північної широти і 57,499 східної довготи.
Повідомлень про можливі жертви або матеріальний збиток поки не надходило. На даний момент зареєстровано більше 20 афтершоків.
За словами очевидців, люди в паніці вибігали з будинків на вулиці.
Команди швидкої допомоги вже спрямовані в постраждалі від землетрусу райони.
За інформацією Еxpress в результаті вчорашніх землетрусів постраждали 287 осіб.
Нагадаємо, поштовхи в 5,9 бала за шкалою Ріхтера сталися в неділю на заході Ірану. Новий землетрус стався буквально через кілька годин після поштовхів силою в 4,7 і 5,7 балів в провінції Хормозган на півдні.
Раніше повідомлялося, що в результаті землетрусу магнітудою 5,9 балів на заході Ірану постраждали 146 осіб.