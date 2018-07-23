В Ірані черговий землетрус: постраждали майже 300 осіб

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Землетрус магнітудою 5,8 стався в понеділок вранці в місті Сірч у центральній іранській провінції Керман. Про це повідомив Іранський сейсмологічний центр, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.

За попередніми даними, гіпоцентр землетрусу залягав на глибині 10 км, епіцентр знаходився в точці з координатами 30,365 північної широти і 57,499 східної довготи.

Повідомлень про можливі жертви або матеріальний збиток поки не надходило. На даний момент зареєстровано більше 20 афтершоків.

За словами очевидців, люди в паніці вибігали з будинків на вулиці.

Команди швидкої допомоги вже спрямовані в постраждалі від землетрусу райони.

За інформацією Еxpress в результаті вчорашніх землетрусів постраждали 287 осіб.

Нагадаємо, поштовхи в 5,9 бала за шкалою Ріхтера сталися в неділю на заході Ірану. Новий землетрус стався буквально через кілька годин після поштовхів силою в 4,7 і 5,7 балів в провінції Хормозган на півдні.

Раніше повідомлялося, що в результаті землетрусу магнітудою 5,9 балів на заході Ірану постраждали 146 осіб.

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