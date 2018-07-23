В Иране очередное землетрясение: пострадало почти 300 человек

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 38940 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102218 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124243 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131781 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169032 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153311 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141056 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130457 просмотра

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181264 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118329 просмотра

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В Иране очередное землетрясение: пострадало почти 300 человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 июля. УНН. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в понедельник утром в городе Сирч центральной иранской провинции Керман. Об этом сообщил Иранский сейсмологический центр, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.

По предварительным данным, гипоцентр землетрясения залегал на глубине 10 км, эпицентр находился в точке с координатами 30,365 северной широты и 57,499 восточной долготы.

Сообщений о возможных жертвах или материальном ущербе пока не поступало. На данный момент зарегистрировано более 20 афтершоков.

По словам очевидцев, люди в панике выбегали из домов на улицы.

Команды скорой помощи уже направлены в пострадавшие от землетрясения районы.

По информации Еxpress в результате вчерашних землетрясений пострадали 287 человек.

Напомним, толчки в 5,9 балла по шкале Рихтера произошли в воскресенье на западе Ирана. Новое землетрясение произошло буквально через несколько часов после толчков силой в 4,7 и 5,7 баллов в провинции Хормозган на юге.

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения магнитудой 5,9 баллов на западе Ирана пострадали 146 человек.

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