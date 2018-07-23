В Иране очередное землетрясение: пострадало почти 300 человек

По предварительным данным, гипоцентр землетрясения залегал на глубине 10 км, эпицентр находился в точке с координатами 30,365 северной широты и 57,499 восточной долготы.



Сообщений о возможных жертвах или материальном ущербе пока не поступало. На данный момент зарегистрировано более 20 афтершоков.



По словам очевидцев, люди в панике выбегали из домов на улицы.



Команды скорой помощи уже направлены в пострадавшие от землетрясения районы.



По информации Еxpress в результате вчерашних землетрясений пострадали 287 человек.

Напомним, толчки в 5,9 балла по шкале Рихтера произошли в воскресенье на западе Ирана. Новое землетрясение произошло буквально через несколько часов после толчков силой в 4,7 и 5,7 баллов в провинции Хормозган на юге.

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения магнитудой 5,9 баллов на западе Ирана пострадали 146 человек.