В Иране очередное землетрясение: пострадало почти 300 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в понедельник утром в городе Сирч центральной иранской провинции Керман. Об этом сообщил Иранский сейсмологический центр, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.
По предварительным данным, гипоцентр землетрясения залегал на глубине 10 км, эпицентр находился в точке с координатами 30,365 северной широты и 57,499 восточной долготы.
Сообщений о возможных жертвах или материальном ущербе пока не поступало. На данный момент зарегистрировано более 20 афтершоков.
По словам очевидцев, люди в панике выбегали из домов на улицы.
Команды скорой помощи уже направлены в пострадавшие от землетрясения районы.
По информации Еxpress в результате вчерашних землетрясений пострадали 287 человек.
Напомним, толчки в 5,9 балла по шкале Рихтера произошли в воскресенье на западе Ирана. Новое землетрясение произошло буквально через несколько часов после толчков силой в 4,7 и 5,7 баллов в провинции Хормозган на юге.
Ранее сообщалось, что в результате землетрясения магнитудой 5,9 баллов на западе Ирана пострадали 146 человек.