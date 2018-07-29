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В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6.4, есть погибшие

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 июля. УНН. Землетрясение, произошедшее в воскресенье на индонезийском острове Ломбок, повлекло за собой жертвы и разрушения. Об этом сообщил официальный представитель Агентства по предупреждению стихийных бедствий страны Сутопо Нугрохо, передает УНН.

“Есть жертвы и пострадавшие, разрушены здания”, — написал он в Twitter. На обнародованных им кадрах видно разрушенные дома.

По словам Сутопо Нугрохо, точное число погибших пока не известно. Агентство Reuters приводит данные о как минимум три жертвы стихии.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло вблизи города Матарам (319 тыс. жителей). Очаг стихии залегал на глубине 7,5 км.

Напомним, землетрясение магнитудой 5,8 произошло в понедельник утром в городе Сирч в центральной иранской провинции Керман.

Magnitude 6.4 quake hits Indonesia’s Lombok island: USGS https://t.co/5b0ihTl80j pic.twitter.com/d96u2ni47C

— Channel NewsAsia (@ChannelNewsAsia) 29 июля 2018

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