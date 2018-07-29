В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6.4, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Землетрясение, произошедшее в воскресенье на индонезийском острове Ломбок, повлекло за собой жертвы и разрушения. Об этом сообщил официальный представитель Агентства по предупреждению стихийных бедствий страны Сутопо Нугрохо, передает УНН.
“Есть жертвы и пострадавшие, разрушены здания”, — написал он в Twitter. На обнародованных им кадрах видно разрушенные дома.
По словам Сутопо Нугрохо, точное число погибших пока не известно. Агентство Reuters приводит данные о как минимум три жертвы стихии.
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло вблизи города Матарам (319 тыс. жителей). Очаг стихии залегал на глубине 7,5 км.
Напомним, землетрясение магнитудой 5,8 произошло в понедельник утром в городе Сирч в центральной иранской провинции Керман.
Magnitude 6.4 quake hits Indonesia’s Lombok island: USGS https://t.co/5b0ihTl80j pic.twitter.com/d96u2ni47C— Channel NewsAsia (@ChannelNewsAsia) 29 июля 2018