Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. В провинции Элязиг произошло землетрясение магнитудой 4,9. Об этом информирует УНН со ссылкой на Анадолу.
Детали
По информации Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), подземные толчки зафиксированы в 06:36 по местному времени.
Эпицентр землетрясения располагался в районе Сивриджи. Отмечается, что очаг залегал на глубине 17,9 км.
Напомним
Геологическая служба США сообщила, что глубоко под океаном у побережья Индонезии и Восточного Тимора произошло сильное землетрясение силой 7,6 баллов.