Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Турции

Детали

По информации Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), подземные толчки зафиксированы в 06:36 по местному времени.

Эпицентр землетрясения располагался в районе Сивриджи. Отмечается, что очаг залегал на глубине 17,9 км.

Напомним

Геологическая служба США сообщила, что глубоко под океаном у побережья Индонезии и Восточного Тимора произошло сильное землетрясение силой 7,6 баллов.