Землетрус магнітудою 4,9 стався у Туреччині

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За інформацією Управління із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD), підземні поштовхи зафіксовані о 06:36 за місцевим часом.

Епіцентр землетрусу розташовувався в районі Сівріджі. Зазначається, що осередок залягав на глибині 17,9 км.

Нагадаємо

Геологічна служба США повідомила, що глибоко під океаном біля узбережжя Індонезії та Східного Тимору стався сильний землетрус силою 7,6 балів.