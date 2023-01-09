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В Індонезії оголошено попередження про цунамі після землетрусу силою 7,6 балів

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 січня. УНН. Геологічна служба США повідомила, що глибоко під океаном біля узбережжя Індонезії та Східного Тимору стався сильний землетрус силою 7,6 балів, передає УНН.

В Індонезії оголошено попередження про цунамі після землетрусу силою 7,6 балів

Деталі

За даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу знаходився за 427 кілометрів на південь від індонезійського острова Амбон на глибині 95 кілометрів.

Індонезійське сейсмологічне агентство BMKG випустило попередження про цунамі для довколишніх островів і закликало населення у кількох районах евакуюватися на височини. Інші країни регіону не випускали попередження про цунамі після землетрусу.

Детальна інформація про збитки або жертви, викликані землетрусом, магнітуда якого спочатку оцінювалася в 7,9 бала, поки що недоступна.

Землетрус був настільки сильним, що люди, які живуть у Дарвіні, столиці Північної території Австралії, відчували тремтіння.

Додамо

Індонезія є частиною Тихоокеанського вогняного кільця, регіону, схильного до землетрусів.

2004 року сильний землетрус силою 9,1 бала за шкалою Ріхтера стався біля західного узбережжя Суматри, Індонезія. Епіцентр знаходився на глибині 30 км під морським дном. Протягом 15 хвилин після землетрусу хвилі почали вдаряти в узбережжя північної Суматри та Нікобарських островів.

Хвилі висотою до 30 метрів були зареєстровані, коли цунамі прокотилося Ачехом, найбільш постраждалому регіону Індонезії.

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