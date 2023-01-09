В Индонезии объявлено предупреждение о цунами после землетрясения силой 7,6 балла

Детали

По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в 427 километрах южнее индонезийского острова Амбон на глубине 95 километров.

Индонезийское сейсмологическое агентство BMKG выпустило предупреждение о цунами для близлежащих островов и призвало население в нескольких районах эвакуироваться на возвышенности. Другие страны региона не выпускали предупреждения о цунами после землетрясения.

Подробная информация об ущербе или жертвах, вызванных землетрясением, магнитуда которого изначально оценивалась в 7,9 балла, пока недоступна.

Землетрясение было настолько сильным, что люди, живущие в Дарвине, столице северной территории Австралии, чувствовали дрожание.

Добавим

Индонезия является частью Тихоокеанского огненного кольца, региона, подверженного землетрясениям.

В 2004 году сильное землетрясение силой 9,1 балла по шкале Рихтера произошло у западного побережья Суматры, Индонезия. Эпицентр находился на глубине 30 км под морским дном. В течение 15 минут после землетрясения волны начали ударять по побережью северной Суматры и Никобарских островов.

Волны высотой до 30 метров были зарегистрированы, когда цунами прокатилось по Ачеху, самому пострадавшему региону Индонезии.