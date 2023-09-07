Земельный участок стоимостью 13 млн гривен на Трухановском острове вернут столичной громаде

Детали

Решением Хозяйственного суда города Киева, оставленным без изменений постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда удовлетворен иск окружной прокуратуры к коллективному предприятию о возвращении столичной общине земельного участка стоимостью 13 млн грн на острове Труханов с приведением участка в пригодное для использования состояние.

Земельный участок использовался предприятием для эксплуатации и обслуживания нежилого помещения.

Судебное решение находилось на исполнении в органах исполнительной службы с сентября 2021 года, однако, из-за активного сопротивления должника, провести исполнительные действия в полном объеме длительное время было невозможно.

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