Земельну ділянку вартістю 13 млн гривень на Труханівському острові повернуть столичній громаді

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Рішенням Господарського суду міста Києва, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду задоволено позов окружної прокуратури до колективного підприємства про повернення столичній громаді земельної ділянки вартістю 13 млн грн на острові Труханів з приведенням ділянки у придатний для використання стан.

Земельна ділянка використовувалась підприємством для експлуатації та обслуговування нежитлового приміщення.

Судове рішення перебувало на виконанні в органах виконавчої служби з вересня 2021 року, однак, через активний супротив боржника, провести виконавчі дії у повному обсязі довготривалий час було неможливо.

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