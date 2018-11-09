Земан отбрасывает возможность присоединения Чехии к Всемирному пакту ООН о миграции
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Президент Чехии Милош Земан отвергает целесообразность подключения республики к Всемирному пакту ООН о миграции. Об этом чешский лидер заявил в четверг в интервью пражскому телеканалу Barrandov, информирует УНН.
“Всемирный пакт ООН я бы однозначно отверг, — подчеркнул президент. — Его главный недостаток — то, что в нем не делаются различия между нелегальной и легальной миграцией”.
Земан отметил, что раньше от подписания Всемирного пакта ООН о миграции отказались США, Австрия, Венгрия и Польша. Президент Чехии также напомнил, что негативная позиция Праги по отношению к нелегальным беженцам не изменилась.
На следующей неделе чешское правительство планирует официально подтвердить принятое пока неформально на его заседании в среду решение отказаться от подписания Всемирного пакта ООН о миграции. На этом, в частности, настаивает премьер-министр Андрей Бабиш.
Как ранее информировал УНН, Всемирный пакт о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции был согласован в июле этого года всеми государствами — членами ООН, за исключением Соединенных Штатов. Документ поднимает такие проблемы, как минимизация негативных факторов миграционных процессов, защита и интеграция мигрантов, а также повышение доступности путей регулярной миграции. Он не является юридически обязывающим. Пакт планируется подписать по итогам межправительственной конференции, которая пройдет 10 — 11 декабря этого года в Марракеше (Марокко).