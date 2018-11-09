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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108146 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 116005 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 147722 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138030 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141688 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145427 просмотра

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Земан отбрасывает возможность присоединения Чехии к Всемирному пакту ООН о миграции

Земан отбрасывает возможность присоединения Чехии к Всемирному пакту ООН о миграции

Киев  •  УНН

 • 7260 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Президент Чехии Милош Земан отвергает целесообразность подключения республики к Всемирному пакту ООН о миграции. Об этом чешский лидер заявил в четверг в интервью пражскому телеканалу Barrandov, информирует УНН.

“Всемирный пакт ООН я бы однозначно отверг, — подчеркнул президент. — Его главный недостаток — то, что в нем не делаются различия между нелегальной и легальной миграцией”.

Земан отметил, что раньше от подписания Всемирного пакта ООН о миграции отказались США, Австрия, Венгрия и Польша. Президент Чехии также напомнил, что негативная позиция Праги по отношению к нелегальным беженцам не изменилась.

На следующей неделе чешское правительство планирует официально подтвердить принятое пока неформально на его заседании в среду решение отказаться от подписания Всемирного пакта ООН о миграции. На этом, в частности, настаивает премьер-министр Андрей Бабиш.

Как ранее информировал УНН, Всемирный пакт о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции был согласован в июле этого года всеми государствами — членами ООН, за исключением Соединенных Штатов. Документ поднимает такие проблемы, как минимизация негативных факторов миграционных процессов, защита и интеграция мигрантов, а также повышение доступности путей регулярной миграции. Он не является юридически обязывающим. Пакт планируется подписать по итогам межправительственной конференции, которая пройдет 10 — 11 декабря этого года в Марракеше (Марокко).

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