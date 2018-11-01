Чехія хоче вийти із міграційного пакту ООН слідом за Австрією, Угорщиною та США
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш виступив у четвер проти участі країни у Всесвітньому пакті ООН про міграцію і має намір обговорити відмову республіки від цієї угоди із партнерами по коаліції. Про це повідомляє УНН із посиланням на idnes.cz.
“Мені цей пакт не подобається. Я хочу вести про це дебати із партією-партнером по урядовій коаліції”, — цитує інтернет-портал слова прем’єр-міністра, що пролунали під час його виступу в Палаті депутатів. “США вийшли, Угорщина, у Польщі ведеться дискусія, а тепер Австрія”, — додав глава чеського кабміну.
Як раніше інформував УНН, Всесвітній пакт про безпечну, впорядковану і регульовану міграцію був узгоджений у липні цього року всіма державами-членами ООН, за винятком Сполучених Штатів. Документ стосується таких проблем, як мінімізація негативних чинників міграційних процесів, захист та інтеграція мігрантів, а також підвищення доступності шляхів регулярної міграції. Він не є юридично зобов’язуючим. Пакт планується підписати за підсумками міжурядової конференції, яка пройде 10 — 11 грудня цього року в Марракеші (Марокко).
У даний час відмовилися брати участь у схваленні пакту ООН про міграцію США, Угорщина та Австрія. Крім того, МВС Польщі виступило з пропозицією неприєднання Варшави до цієї угоди.