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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108332 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 116265 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 147950 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138181 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118142 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141693 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145429 просмотра

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Чехия хочет выйти из миграционного пакта ООН вслед за Австрией, Венгрией и США

Чехия хочет выйти из миграционного пакта ООН вслед за Австрией, Венгрией и США

Киев  •  УНН

 • 8917 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выступил в четверг против участия страны во Всемирном пакте ООН о миграции и намерен обсудить отказ республики от этого соглашения с партнерами по коалиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на idnes.cz.

“Мне этот пакт не нравится. Я хочу вести об этом дебаты с партией-партнером по правительственной коалиции”, — цитирует интернет-портал слова премьер-министра, прозвучавшие во время его выступления в Палате депутатов. “США вышли, Венгрия, в Польше ведется дискуссия, а теперь и Австрия”, — добавил глава чешского кабмина.

Как ранее информировал УНН, Всемирный пакт о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции был согласован в июле этого года всеми государствами — членами ООН, за исключением Соединенных Штатов. Документ поднимает такие проблемы, как минимизация негативных факторов миграционных процессов, защита и интеграция мигрантов, а также повышение доступности путей регулярной миграции. Он не является юридически обязывающим. Пакт планируется подписать по итогам межправительственной конференции, которая пройдет 10 — 11 декабря этого года в Марракеше (Марокко).

В настоящее время отказались участвовать в принятии миграционного пакта ООН США, Венгрия и Австрия. Кроме того, МВД Польши выступила с предложением неприсоединения Варшавы к этому соглашению.

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