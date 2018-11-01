Чехия хочет выйти из миграционного пакта ООН вслед за Австрией, Венгрией и США

“Мне этот пакт не нравится. Я хочу вести об этом дебаты с партией-партнером по правительственной коалиции”, — цитирует интернет-портал слова премьер-министра, прозвучавшие во время его выступления в Палате депутатов. “США вышли, Венгрия, в Польше ведется дискуссия, а теперь и Австрия”, — добавил глава чешского кабмина.

Как ранее информировал УНН, Всемирный пакт о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции был согласован в июле этого года всеми государствами — членами ООН, за исключением Соединенных Штатов. Документ поднимает такие проблемы, как минимизация негативных факторов миграционных процессов, защита и интеграция мигрантов, а также повышение доступности путей регулярной миграции. Он не является юридически обязывающим. Пакт планируется подписать по итогам межправительственной конференции, которая пройдет 10 — 11 декабря этого года в Марракеше (Марокко).

В настоящее время отказались участвовать в принятии миграционного пакта ООН США, Венгрия и Австрия. Кроме того, МВД Польши выступила с предложением неприсоединения Варшавы к этому соглашению.