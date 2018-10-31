Австрія виходить з міграційного пакту ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Австрія підтримує міграційну політику США та Угорщини та планує не підписувати міграційний пакт ООН. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
"Основною причиною бажання вийти з міграційного пакту ООН є побоювання, що він розмиє лінію між легальною та нелегальною міграцією", - повідомили представники влади Австрії.
"Ми вирішили, що ми не підпишемо цей договір", - заявив австрійський канцлер Себастьян Курц.
Довідка УНН: глобальний договір (глобальний пакт – ред.) про безпечну, упорядковану та регулярну міграцію було затверджено в липні всіма країнами-членами ООН (193 країни- ред.), за винятком Сполучених Штатів.
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Тоді США відмовилися від участі в переговорах. Вони ще в січні заявили, що плани ООН несумісні з їх власної міграційною політикою. Угорщина також розглядала можливість відмови від участі в консультаціях, але, врешті-решт, передумала.
Нагадаємо, 24 липня Угорщина офіційно вийшла з переговорного процесу щодо впровадження міграційного пакту ООН. На офіційному сайті угорського уряду тоді відзначили, що існує принциповий конфлікт в питанні міграції між угорською позицією і підходом ООН.
Як повідомляв УНН, на тлі Brexit у Британії зафіксували рекордне падіння міграції.