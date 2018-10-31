Австрия выходит из миграционного пакта ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Австрия поддерживает миграционную политику США и Венгрии и планирует не подписывать миграционный пакт ООН. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
"Основной причиной желания выйти из миграционного пакта ООН есть опасение, что он размоет линию между легальной и нелегальной миграцией", - сообщили представители властей Австрии.
"Мы решили, что мы не подпишем этот договор", - заявил австрийский канцлер Себастьян Курц.
Справка УНН: глобальный договор (глобальный пакт - ред.) о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции был утвержден в июле всеми странами-членами ООН (193 страны-ред.), за исключением Соединенных Штатов.
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Тогда США отказались от участия в переговорах. Они еще в январе заявили, что планы ООН несовместимы с их собственной миграционной политикой. Венгрия также рассматривала возможность отказа от участия в консультациях, но, в конце концов, передумала.
Напомним, 24 июля Венгрия официально вышла из переговорного процесса по внедрению миграционного пакта ООН. На официальном сайте венгерского правительства тогда отметили, что существует принципиальный конфликт в вопросе миграции между венгерской позицией и подходом ООН.
Как сообщал УНН, на фоне Brexit в Великобритании зафиксировали рекордное падение миграции.