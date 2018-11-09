Земан відкидає можливість приєднання Чехії до Всесвітнього пакту ООН про міграцію
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Президент Чехії Мілош Земан відкидає доцільність підключення республіки до Всесвітнього пакту ООН про міграцію. Про це чеський лідер заявив у четвер в інтерв'ю празькому телеканалу Barrandov, інформує УНН.
“Всесвітній пакт ООН я би однозначно відкинув, — підкреслив президент. — Його головний недолік — те, що в ньому не робляться відмінності між нелегальною і легальною міграцією”.
Земан зазначив, що раніше від підписання Всесвітнього пакту ООН про міграцію відмовилися США, Австрія, Угорщина та Польща. Президент Чехії також нагадав, що негативна позиція Праги по відношенню до нелегальних біженців не змінилася.
Наступного тижня чеський уряд планує офіційно підтвердити прийняте поки неформально на його засіданні в середу рішення відмовитися від підписання Всесвітнього пакту ООН про міграцію. На цьому, зокрема, наполягає прем’єр-міністр Андрей Бабіш.
Як раніше інформував УНН, Всесвітній пакт про безпечну, впорядковану і регульовану міграцію був узгоджений у липні цього року всіма державами-членами ООН, за винятком Сполучених Штатів. Документ стосується таких проблем, як мінімізація негативних чинників міграційних процесів, захист та інтеграція мігрантів, а також підвищення доступності шляхів регулярної міграції. Він не є юридично зобов’язуючим. Пакт планується підписати за підсумками міжурядової конференції, яка пройде 10 — 11 грудня цього року в Марракеші (Марокко).