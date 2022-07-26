Зеленскому предлагают дать Джонсону украинское гражданство и выдвинуть его на премьера – петиция
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. На сайте Офиса Президента Владимира Зеленского зарегистрирована петиция о предоставлении украинского гражданства Борису Джонсону, подавшему в отставку в этом году, а также подаче его кандидатуры на пост украинского премьер-министра, передает УНН.
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«Господин Президент, прошу вас рассмотреть возможность присвоения гражданства Украины Борису Джонсону и представить его кандидатуру на должность премьер-министра Украины. Позитивные стороны решения: мировая поддержка Бориса Джонсона; четкая позиция против военного вторжения в Украину; образованность в политической, финансовой и юридической сфере. Негативные стороны: невозможность данного назначения согласно нынешних Конституции и Закона Украины», - говорится в тексте петиции.
Петиция внесена во вторник, 26 июля, она набрала 134 голоса из 25 тысяч, необходимых для рассмотрения Зеленским.
Дополнение
7 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции в четверг объявил об отставке.
В своем выступлении, во время которого премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об отставке, он обратился к украинскому народу с обещанием дальнейшей поддержки.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении описал ту помощь, которую Великобритания предоставила Украине. Глава государства подчеркнул, что после отставки Бориса Джонсона поддержка не изменится.