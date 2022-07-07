Джонсон у своїй промові про відставку звернувся до українського народу та запевнив у підтримці

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«Дозвольте мені зараз сказати народу України, що я знаю, що ми у Великій Британії продовжуватимемо підтримувати вашу боротьбу за свободу стільки, скільки потрібно», - заявив він.

Нагадаємо

7 липня британський прем'єр Джонсон подав у відставку. Це сталося після розвалу уряду прем’єра – кабінет залишили 55 осіб.

Раніше сьогодні ЗМІ повідомляли, що Джонсон планує провести розмову із президентом України Володимиром Зеленським після заяви про свою відставку.