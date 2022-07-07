Джонсон планирует поговорить с Зеленским после заявления об отставке – журналист
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует провести разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским после заявления о своей отставке. Об этом сообщил в Twitter журналист The Telegraph Бен Райли-Смит, пишет УНН.
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"Борис Джонсон сегодня поговорит с президентом Украины Зеленским после его заявления об отставке", – написал журналист.
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По словам журналиста, это будет заявление о решимости продолжать работу (служить стране, решать вопросы, представляющие общественный интерес) до осени.
Напомним
Ранее издание BBC сообщило, что глава британского правительства Борис Джонсон сегодня покинет пост лидера Консервативной партии, но останется премьер-министром до осени.