Джонсон планує поговорити із Зеленським після заяви про відставку – журналіст
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон планує провести розмову з президентом України Володимиром Зеленським після заяви про свою відставку. Про це повідомив у Twitter журналіст The Telegraph Бен Райлі-Сміт, пише УНН.
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"Борис Джонсон сьогодні поговорить з президентом України Зеленським після його заяви про відставку", – написав журналіст.
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За словами журналіста, це буде заява про рішучість продовжувати роботу (служити країні, вирішувати питання, які становлять суспільний інтерес) до осені.
Нагадаємо
Раніше видання ВВС повідомило, що глава британського уряду Борис Джонсон сьогодні залишить посаду лідера Консервативної партії, але залишиться прем'єр-міністром до осені.