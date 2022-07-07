Джонсон планує поговорити із Зеленським після заяви про відставку – журналіст

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"Борис Джонсон сьогодні поговорить з президентом України Зеленським після його заяви про відставку", – написав журналіст.

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За словами журналіста, це буде заява про рішучість продовжувати роботу (служити країні, вирішувати питання, які становлять суспільний інтерес) до осені.

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Раніше видання ВВС повідомило, що глава британського уряду Борис Джонсон сьогодні залишить посаду лідера Консервативної партії, але залишиться прем'єр-міністром до осені.