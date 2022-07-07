Зеленський: підтримка Британією України не має змінитися, Борис, і всі наші друзі у Сполученому Королівстві запевнили мене в цьому

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"Сьогодні головною темою в нашій країні стала британська тема – рішення Бориса Джонсона залишити посаду голови партії та прем’єр-міністра. Вдень я говорив з ним і подякував за підтримку, яку ми одержали від першого дня російського терору. Передусім це зброя: комплекси протиповітряної оборони – "Стінгери", круті протитанкові системи NLAW, а ще – артилерія, боєприпаси, броньовані машини та багато-багато всього іншого. Вагома політична підтримка, сильні санкції проти росії, фінансова допомога нашій державі – лише на потреби безпеки й оборони від 24 лютого виділено понад два мільярди фунтів", - сказав Зеленський.

Президент також наголосив, що роль Великої Британії у захисті свободи справді глобальна.

"І хоча це відображення позиції британського суспільства, все ж таки лідерство й харизма керівника держави завжди мають особливе значення. І тим більше в такий час – час повномасштабної антиєвропейської війни росії, яка розпочала наступ на Європу саме з нашої держави. Тож не дивно, що українці відчувають особисту вдячність Борису. Але все ж не забуваймо, що відносини ми будуємо між державами. Підтримка Великою Британією України не має змінитися, хоч би що відбувалося в лондонських владних колах, – і Борис, і всі наші друзі у Сполученому Королівстві запевнили мене в цьому", - зазначив він.

Доповнення

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на пресконференції у четвер 7 липня оголосив про відставку.

Джонсон запевнив, що Британія відіграла провідну роль і продовжить підтримку України у війні з росією. Прем'єр заявив, що виконуватиме обов'язки голови партії та уряду, доки не буде обрано нового.

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