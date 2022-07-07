Зеленский: поддержка Британией Украины не должна измениться, Борис, и все наши друзья в Соединенном Королевстве заверили меня в этом

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"Сегодня главной темой в нашей стране стала британская тема – решения Бориса Джонсона покинуть пост главы партии и премьер-министра. Днем я говорил с ним и поблагодарил за поддержку, которую мы получили с первого дня российского террора. Прежде всего это оружие: комплексы противовоздушной обороны – "Стингеры", крутые противотанковые системы NLAW, а еще – артиллерия, боеприпасы, бронированные машины и многое-многое другое. Весомая политическая поддержка, сильные санкции против россии, финансовая помощь нашему государству – только на нужды безопасности и обороны от 24 февраля выделено более двух миллиардов фунтов", - сказал Зеленский.

Президент также подчеркнул, что роль Великобритании в защите свободы действительно глобальна.

"И хотя это отражение позиции британского общества, все же лидерство и харизма руководителя государства всегда имеют особое значение. И тем более в такое время – время полномасштабной антиевропейской войны россии, начавшей наступление на Европу именно с нашего государства. Неудивительно, что украинцы чувствуют личную благодарность Борису, но все же не забываем, что отношения мы строим между государствами. Поддержка Великобританией Украины не должна измениться, что бы ни происходило в лондонских властных кругах, - и Борис, и все наши друзья в Соединенном Королевстве заверили меня в этом", - отметил он.

Дополнение

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на пресс-конференции в четверг 7 июля объявил об отставке.

Джонсон заверил, что Британия сыграла ведущую роль и продолжит поддержку Украины в войне с россией. Премьер заявил, что будет исполнять обязанности главы партии и правительства, пока не будет избран новый.

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