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Бен Уоллес розглядає можливість змінити на посаді Бориса Джонсона

Бен Уоллес розглядає можливість змінити на посаді Бориса Джонсона

Київ • УНН

 • 399414 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес обговорює можливість висування своєї кандидатури на посаду лідера Консервативної партії зі своєю сім'єю, перш ніж ухвалити рішення. Про це у четвер повідомило британське видання Sky News, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, міністр оборони Бен Уоллес розмірковує про те, чи висувати йому свою кандидатуру на посаду лідера консерваторів після відставки Бориса Джонсона.

У міністра оборони троє дітей. Він обговорює цю можливість із ними, а також радиться з друзями та колегами.

"Він дуже відданий сім'янин", - говорить один із союзників Воллеса, на якого посилається Sky.

За його словами, той факт, що він думає про те, як це позначиться на них, "багато говорить про нього".

Нагадаємо

Борис Джонсон 7 липня подав у відставку.

Консерватори врешті-решт вирішать, хто стане новим прем'єр-міністром, але зможуть обирати лише між двома кандидатами, обраними з ширшого кола депутатів-консерваторів. Це означає, що Уоллес може не потрапити до списку, якщо не зможе створити досить велику базу підтримки у парламентській партії у Вестмінстері, зазначає видання.

Уподобання можуть змінитися і під час самої боротьби за лідерство. Уоллес ще не оголосив, що він братиме участь у боротьбі.

Як писав УНН, згідно з останніми опитуваннями, міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес є фаворитом у Консервативній партії, щоб замінити Бориса Джонсона на посаді лідера партії та прем'єр-міністра.

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