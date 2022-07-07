Министр обороны Уоллес является явным фаворитом на должность премьера Британии - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес является фаворитом в Консервативной партии, чтобы заменить Бориса Джонсона в должности лидера партии и премьер-министра, показывают новые опросы. Министр обороны стал фаворитом у консерваторов после того, как сыграл заметную роль в ответных действиях на войну рф против Украины, пишет The Independent, информирует УНН.
Детали
Как указано, министр обороны побеждает всех остальных претендентов в опросе YouGov среди консерваторов о том, за кого бы они проголосовали.
В опросе участников спросили, кого они выберут, расспросив о разных сценариях с разными кандидатами. Они обнаружили, что во всех сценариях с Уоллесом он выигрывает со значительным отрывом.
"Бывший военный и член парламента от Вайра и Престона Норта, сыгравший заметную роль в реакции Великобритании на войну в Украине, также занимает первое место среди предпочтений в целом, хотя и с меньшим отрывом", - отмечает издание.
Как указано, Уоллес опережает Лиз Трасс с 48% против 29%, Пенни Мордаунт с 48% против 26%, Риши Сунака с 51% против 30% и Джереми Ханта с 58% против 22%.
Он занимает первое место среди широкого круга кандидатов с 13 процентами, опережая Мордаунта с 12 процентами и Сунака с 10 процентами.
Лиз Трасс отстает с 8%, а Майкл Гоув и Доминик Рааб – с 7%. Том Тугенхадт набрал 6% голосов, Джерем Хант и Надхим Захави – 5%, а Саджид Джавид – 4%.
Дополнение
Борис Джонсон 7 июля подал в отставку.
Консерваторы в конце концов решат, кто станет новым премьер-министром, но смогут выбирать только между двумя кандидатами, избранными из более широкого круга депутатов-консерваторов. Это означает, что Уоллес может не попасть в список, если не сможет создать достаточно большую базу поддержки в парламентской партии в Вестминстере, отмечает издание.
Предпочтения могут измениться и во время самой борьбы за лидерство. Уоллес еще не объявил, что он будет участвовать в борьбе.