Министр обороны Уоллес является явным фаворитом на должность премьера Британии - опрос

Детали

Как указано, министр обороны побеждает всех остальных претендентов в опросе YouGov среди консерваторов о том, за кого бы они проголосовали.

В опросе участников спросили, кого они выберут, расспросив о разных сценариях с разными кандидатами. Они обнаружили, что во всех сценариях с Уоллесом он выигрывает со значительным отрывом.

"Бывший военный и член парламента от Вайра и Престона Норта, сыгравший заметную роль в реакции Великобритании на войну в Украине, также занимает первое место среди предпочтений в целом, хотя и с меньшим отрывом", - отмечает издание.

Как указано, Уоллес опережает Лиз Трасс с 48% против 29%, Пенни Мордаунт с 48% против 26%, Риши Сунака с 51% против 30% и Джереми Ханта с 58% против 22%.

Он занимает первое место среди широкого круга кандидатов с 13 процентами, опережая Мордаунта с 12 процентами и Сунака с 10 процентами.

Лиз Трасс отстает с 8%, а Майкл Гоув и Доминик Рааб – с 7%. Том Тугенхадт набрал 6% голосов, Джерем Хант и Надхим Захави – 5%, а Саджид Джавид – 4%.

Дополнение

Борис Джонсон 7 июля подал в отставку.

Консерваторы в конце концов решат, кто станет новым премьер-министром, но смогут выбирать только между двумя кандидатами, избранными из более широкого круга депутатов-консерваторов. Это означает, что Уоллес может не попасть в список, если не сможет создать достаточно большую базу поддержки в парламентской партии в Вестминстере, отмечает издание.

Предпочтения могут измениться и во время самой борьбы за лидерство. Уоллес еще не объявил, что он будет участвовать в борьбе.