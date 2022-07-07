Міністр оборони Воллес є явним фаворитом на посаду прем'єра Британії - опитування

Деталі

Як вказано, міністр оборони перемагає всіх інших претендентів в опитуванні YouGov серед консерваторів про те, за кого б вони проголосували.

В опитуванні учасників запитали, кого вони оберуть, розпитавши про різні сценарії з різними кандидатами. Вони виявили, що у всіх сценаріях з Воллесом він виграє зі значним відривом.

"Колишній військовий і член парламенту від Вайра та Престона Норта, який відіграв помітну роль у реакції Великій Британії на війну в Україні, також займає перше місце серед уподобань загалом, хоча й з меншим відривом", - відзначає видання.

Як вказано, Воллес випереджає Ліз Трасс з 48% проти 29%, Пенні Мордаунт з 48% проти 26%, Ріші Сунака з 51% проти 30% та Джеремі Ханта з 58% проти 22%.

Він займає перше місце серед широкого кола кандидатів з 13 відсотками, випереджаючи Мордаунт з 12 відсотками і Сунака з 10 відсотками.

Ліз Трасс відстає з 8%, а Майкл Гоув та Домінік Рааб - з 7%. Том Тугенхадт набрав 6% голосів, Джерем Хант та Надхім Захаві – 5%, а Саджид Джавід – 4%.

Доповнення

Борис Джонсон 7 липня подав у відставку.

Консерватори зрештою вирішать, хто стане новим прем'єр-міністром, але зможуть обирати лише між двома кандидатами, обраними із ширшого кола депутатів-консерваторів. Це означає, що Воллес може не потрапити до списку, якщо не зможе створити досить велику базу підтримки в парламентській партії у Вестмінстері, відзначає видання.

Уподобання можуть змінитися і під час самої боротьби за лідерство. Воллес ще не оголосив, що він братиме участь у боротьбі.