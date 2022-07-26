Зеленському пропонують дати Джонсону українське громадянство і висунути його на прем'єра - петиція

Цитата

«Пане Президенте, прошу вас розглянути можливість присвоєння громадянства України Борису Джонсону і подати його кандидатуру на посаду прем'єр-міністра України. Позитивні сторони рішення: світова підтримка Бориса Джонсона; чітка позиція проти військового вторгнення в Україну; освіченість у політичній, фінансовій та юридичних сферах. Негативні сторони: неможливість даного призначення згідно теперішніх Конституції та Закону України», - йдеться у тексті петиції.

Петиція внесена у вівторок, 26 липня, вона набрала 134 голосів із 25 тисяч, необхідних для розгляду Зеленським.

Доповнення

7 липня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на пресконференції у четвер оголосив про відставку.

У своєму виступі, під час якого прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про відставку, він звернувся до українського народу із обіцянкою подальшої підтримки.

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні описав ту допомогу, яку Велика Британія надала Україні. Глава держави наголосив, що після відставки Бориса Джонсона підтримка не зміниться.