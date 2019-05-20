Зеленскому представили командование ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время церемонии представили командующих Вооруженных сил Украины, передает корреспондент УНН.
Почетный караул выстроился в честь новоизбранного Президента.
Первым представился министр обороны Украины Степан Полторак, после него - министр внутренних дел Арсен Аваков, за ним - начальник Генерального штаба Украины генерал армии Украины Виктор Муженко.
Президенту представились командующие сухопутных войск Вооруженных сил Украины, Воздушных сил Вооруженных сил Украины, Военно-морских сил, Десантно-штурмовых войск. Кроме того, председатель Службы безопасности Украины, председатель Государственной пограничной службы, председатель Нацполиции Украины, председатель ДСНС и исполняющий обязанности командующего Нацгвардии Украины генерал-лейтенант.
Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский попросил народных депутатов сегодня же отправить в отставку главу СБУ, генпрокурора и министра обороны.
Напомним, Владимир Зеленский, который одержал победу на президентских выборах, вступил в должность Президента Украины.