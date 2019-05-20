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Зеленському представили командування ЗСУ

Зеленському представили командування ЗСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Президенту України Володимиру Зеленському під час церемонії представили командувачів Збройних сил України, передає кореспондент УНН.

Почесна варта вишукувалась на честь новообраного Президента.

Першим представився міністр оборони України Степан Полторак, після нього - міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, за ним – начальник Генерального штабу України генерал армії України Віктор Муженко.

Президенту представились командувачі сухопутних військ Збройних сил України, Повітряних сил Збройних сил України, Військово-морських сил, Десантно-штурмових військ. Крім того, голова Служби безпеки України, голова Державної прикордонної служби, голова Нацполіції України, голова ДСНС та виконуючий обов'язки командувача Нацгвардії України генерал-лейтенант.

Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський попросив народних депутатів сьогодні ж відправити у відставку голову СБУ, генпрокурора і міністра оборони.

Нагадаємо, Володимир Зеленський, який здобув перемогу на президентських виборах, вступив на посаду Президента України.

Українські Національні Новини

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