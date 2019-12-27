Зеленскому передали на подпись законопроект об уголовной ответственности за кнопкодавство

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КИЕВ. 27 декабря. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал и направил на подпись Президенту Владимиру Зеленскому законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины. Об этом говорится на официальном сайте Рады, передает УНН.

Отметим, что законопроект передан на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому 27 декабря.

Добавим, что сегодня документ подписал и председатель ВР Дмитрий Разумков.

Напомним, 19 декабря Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №2148 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины разработан с целью обеспечения учета и отстаивания интересов украинского народа его представителями (народными депутатами Украины) при принятии Верховной Радой Украина решений, а также полноценное выполнение народными депутатами Украины предоставленных им полномочий.

По мнению авторов законопроекта, его принятие будет способствовать: становлению и развитию Украины как правового государства, в котором признается и действует принцип верховенства права; развития демократических институтов в Украине; соблюдению требований Конституции и законов Украины; обеспечению учета интересов украинского народа во время принятия Верховной Радой Украины решений; надлежащему выполнению народными депутатами Украины полномочий, предоставленных им украинским народом.

Добавим, что ко второму чтению были учтены предложения в части названия законопроекта, урегулирован вопрос об уголовной ответственности нардепов - только при условии осуществления умышленного неличного голосования. Также учтено предложение в части обращения аккредитованных журналистов к аппарату ВР о выявлении факта нарушений требований относительно личного голосования.

Напомним, в КСУ сделали вывод по законопроекту о лишении мандата за кнопкодавство.

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