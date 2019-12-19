Нардепи запровадили кримінальну відповідальність за кнопкодавство

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Народні депутати України ухвалили в цілому проект закону щодо встановлення відповідальності за неперсональне голосування. Відповідне рішення підтримав 261 народний депутат, передає кореспондент УНН.

Проект Закону 2148 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України розроблений з метою забезпечення врахування та відстоювання інтересів українського народу його представниками (народними депутатами України) під час прийняття Верховною Радою України рішень, а також повноцінне виконання народними депутатами України наданих їм повноважень.

На думку авторів законопроекту, його ухвалення сприятиме: становленню і розвитку України як правової держави, у якій визнається і діє принцип верховенства права; розвитку демократичних інститутів в Україні; дотриманню вимог Конституції та законів України; забезпеченню врахування інтересів українського народу під час прийняття Верховною Радою України рішень; належному виконанню народними депутатами України повноважень, наданих їм українським народом.

“До комітету надійшло 79 поправок, 22 враховано. 57 — відхилено”, — зазначив під час обговорення законопроекту голова підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності олександр Бакумов.

За його словами, до другого читання було враховано пропозиції в частині назви законопроекту, врегульовано питання стосовно кримінальної відповідальності нардепів — лише за умови здійснення умисного неособистого голосування. Також враховано пропозицію в частині звернення акредитованих журналістів до апарату ВРУ про виявленні факту порушень вимог щодо особистого голосування.

Нагадаємо, 29 жовтня народні депутати України ухвалили в першому читанні проект закону щодо встановлення відповідальності за неперсональне голосування. Відповідне рішення підтримали 287 народних депутатів.

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