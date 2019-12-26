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У КСУ оприлюднили висновок щодо законопроекту про позбавлення мандата за кнопкодавство

У КСУ оприлюднили висновок щодо законопроекту про позбавлення мандата за кнопкодавство

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. Конституційний Суд України оприлюднив висновок щодо законопроекту Президента України Володимира Зеленського про позбавлення нардепів мандата за прогули і кнопкодавство. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу КСУ.

“Конституційний Суд України надав висновок у справі за конституційним зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до статті 81 Конституції України (щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України) (реєстр. № 1027) (далі — законопроект) вимогам статей 157 і 158 Конституції України. Цим Висновком Конституційний Суд України визнав законопроект таким, що не відповідає вимогам частини першої статті 157 Конституції України та відповідає вимогам частини другої статті 157, статті 158 Конституції України”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час перевірки КСУ оцінював кожне положення законопроекту на наявність положень, що передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина.

Також вказано, що запропонована в законопроекті формула передбачає надання судові повноваження встановити лише сам факт того, мало місце чи ні неособисте голосування. Однак, автоматичне позбавлення мандата, без рішення Верховної Ради, лише за фактом неособистого голосування — є недомірним (непропорціним), оскільки не з’ясовані обставини та природа поведінки народного депутата.

“У запропонованій в законопроекті редакції статті 81 Конституції України пункт 7 її частини другої передбачає, що повноваження народного депутата України припиняються достроково у разі: „7) відсутності його без поважних причин на третині пленарних засідань Верховної Ради України та/або засідань комітету Верховної Ради України, членом якого він є, протягом однієї чергової сесії“. Конституційний Суд України вважає, що запропонована законопроектом вимога не є домірною переслідуваній меті, природа санкції має відповідати тяжкості правопорушення. Крім того, застосоване в законопроекті поняття „без поважних причин“ має оцінний характер, що не відповідає критеріям чіткості, однозначності, передбачності, як того вимагає юридична визначеність — складова принципу верховенства права. Запропонована зміна з огляду на наведені юридичні аргументи не відповідає вимогам частини першої статті 157 Конституції України”, — додали у пресслужбі.

Нагадаємо, 19 грудня народні депутати України ухвалили в цілому проект закону щодо встановлення відповідальності за неперсональне голосування.

Також нагадаємо, закон щодо фінансового покарання народних депутатів за прогули пленарних засідань Верховної Ради або засідань парламентських комітетів ввели в дію з 1 листопада.

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