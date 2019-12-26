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В КСУ обнародовали заключение по законопроекту о лишении мандата за кнопкодавство

В КСУ обнародовали заключение по законопроекту о лишении мандата за кнопкодавство

Киев  •  УНН

 • 16759 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Конституционный Суд Украины обнародовал заключение по законопроекту Президента Украины Владимира Зеленского о лишении нардепов мандата за прогулы и кнопкодавство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КСУ.

"Конституционный Суд Украины предоставил заключение по делу по конституционному обращению Верховной Рады Украины о предоставлении заключения о соответствии законопроекта о внесении изменений в статью 81 Конституции Украины (относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины) (регистр. № 1027) (далее - законопроект) требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины. Этим выводом Конституционный Суд Украины признал законопроект не соответствующим требованиям части первой статьи 157 Конституции Украины и соответствует требованиям части второй статьи 157, статьи 158 Конституции Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время проверки КСУ оценивал каждое положение законопроекта на наличие положений, предусматривающих отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина.

Также указано, что предложенная в законопроекте формула предусматривает предоставление суду полномочий установить только сам факт того, имело место или нет неличное голосования. Однако, автоматическое лишение мандата без решения Верховной Рады, только по факту неличного голосования - является недомерным (непропорциональным), поскольку не выяснены обстоятельства и природа поведения народного депутата.

"В предлагаемой в законопроекте редакции статьи 81 Конституции Украины пункт 7 ее части второй предусматривает, что полномочия народного депутата Украины прекращаются досрочно в случае:" 7) отсутствия без уважительных причин на трети пленарных заседаний Верховной Рады Украины и/или заседаний комитета Верховной Рады Украины, членом которого он является, в течение одной очередной сессии". Конституционный Суд Украины считает, что предложенное законопроектом требование не является соразмерным преследуемой цели, природа санкции должна соответствовать тяжести правонарушения. Кроме того, примененное в законопроекте понятие "без уважительных причин" имеет оценочный характер, что не соответствует критериям четкости, однозначности, как того требует юридическая определенность - составная принципа верховенства права. Предложенная учитывая приведенные юридические аргументы не соответствует требованиям части первой статьи 157 Конституции Украины", - добавили в пресс-службе.

Напомним, 19 декабря народные депутаты Украины приняли в целом проект закона об установлении ответственности за неперсональное голосование.

Также напомним, закон о финансовом наказании народных депутатов за прогулы пленарных заседаний Верховной Рады или заседаний парламентских комитетов ввели в действие с 1 ноября.

Украинские Национальные Новости

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