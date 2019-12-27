Зеленському передали на підпис законопроект про кримінальну відповідальність за кнопкодавство

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав і направив на підпис Президенту Володимиру Зеленському законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України. Про це йдеться на офіційному сайті Ради, передає УНН.

Зазначимо, що законопроект передано на підпис Президенту України Володимиру Зеленському 27 грудня.

Додамо, що сьогодні документ підписав і голова ВР Дмитро Разумков.

Нагадаємо, 19 грудня Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №2148 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України розроблений з метою забезпечення врахування та відстоювання інтересів українського народу його представниками (народними депутатами України) під час прийняття Верховною Радою України рішень, а також повноцінне виконання народними депутатами України наданих їм повноважень.

На думку авторів законопроекту, його ухвалення сприятиме: становленню і розвитку України як правової держави, у якій визнається і діє принцип верховенства права; розвитку демократичних інститутів в Україні; дотриманню вимог Конституції та законів України; забезпеченню врахування інтересів українського народу під час прийняття Верховною Радою України рішень; належному виконанню народними депутатами України повноважень, наданих їм українським народом.

Додамо, що до другого читання було враховано пропозиції в частині назви законопроекту, врегульовано питання стосовно кримінальної відповідальності нардепів — лише за умови здійснення умисного неособистого голосування. Також враховано пропозицію в частині звернення акредитованих журналістів до апарату ВРУ про виявленні факту порушень вимог щодо особистого голосування.

Нагадаємо, в КСУ оприлюднили висновок щодо законопроекту про позбавлення мандата за кнопкодавство.

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