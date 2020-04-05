Зеленского призвали запретить певцам выпускать песни с нецензурной бранью
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Президента Украины Владимира Зеленского просят запретить певцам выпускать песни с нецензурной бранью. Об этом говорится в петиции № 22/091658-эп, размещенной на сайте Главы государства, пишет УНН.
"Молодежь губит такая деятельность певцов", - говорится в тексте петиции.
Петиция уже набрала 126 подписей с 25 тыс. необходимых. Сбор подписей продлится еще 89 дней.
Как ранее сообщал УНН, эксперты определили топ-20 украинских песен современности.