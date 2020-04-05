Зеленського закликали заборонити співакам випускати пісні з нецензурною лайкою
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Президента України Володимира Зеленського просять заборонити співакам випускати пісні з нецензурною лайкою. Про це йдеться у петиції № 22/091658-еп, розміщеній на сайті Глави держави, пише УНН.
“Молодь губить така діяльність співаків”, — йдеться у тексті петиції.
Петиція вже набрала 126 підписів з 25 тисяч необхідних. Збір підписів триватиме ще 89 днів.
Як раніше повідомляв УНН, експерти визначили топ-20 українських пісень сучасності.