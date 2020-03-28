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Експерти визначили топ-20 українських пісень сучасності

Експерти визначили топ-20 українських пісень сучасності

Київ • УНН

 • 40933 перегляди

КИЇВ. 28 березня. УНН. Організатори Національної музичної премії YUNA визначили переможців спецпроекту "20 знакових пісень за 20 років". Про це повідомляє УНН із посиланням на організаторів премії.

“Організатори Національної музичної премії YUNA оголосили переможців спецпроекту "20 знакових пісень за 20 років“. Список композицій було сформовано за результатами оцінювання десяти експертів”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що до уваги бралися пісні українських виконавців, які вийшли у період з 1 січня 2000 року до 31 жовтня 2019 року. Початковий лонг-лист з майже 80 треків був складений оргкомітетом. Він був презентований експертам, які взяли участь в оцінюванні.

У підсумку визначено двадцятку переможців:

  • Скрябін та Ірина Білик — Мовчати (2003)
  • Тартак та Katya Chilly — Понад хмарами (2003)
  • Ірина Білик — Снег (2003)
  • Софія Ротару — Одна калина (2004)
  • Руслана — Дикі танці (2004)
  • Океан Ельзи — Без бою (2005)
  • Тіна Кароль — Выше облаков (2005)
  • Олександр Пономарьов — Я люблю тільки тебе (2006)
  • Бумбокс — Вахтерам (2007)
  • SERDUCHKA — Danzing (Lasha Tumbai) (2007)
  • Потап и Настя — На районе (2008)
  • Іван Дорн — Стыцамен (2010)
  • LOBODA — 40 градусов (2012)
  • The HARDKISS — Make-Up (2012)
  • Оля Полякова — Шлепки (2013)
  • ONUKA — Misto (2014)
  • Время и Стекло — Имя 505 (2015)
  • Джамала — 1944 (2016)
  • MONATIK — Кружит (2016)
  • KAZKA — Плакала (2018)

“Спецпроект "20 знакових пісень за 20 років“ виник з нашого бажання закарбувати у пам’яті слухачів важливі сторінки сучасної музики в Україні XXI сторіччя. Ми обрали для цього експертів, які мають досвід роботи з нашим музичним процесом не менше, ніж 15 років. Всі вони входять також до складу журі премії YUNA. Ми попросили експертів оцінювати пісні не за принципом власного смаку, а враховуючи насамперед масштаб впливу цих творів на українську сцену загалом або її окремі жанри, а також соціальну вагу композицій. У цьому сенсі підсумковий список, я вважаю, добре відображає головні віхи за 20 останніх років. Звичайно, у ньому могло бути і 50 пісень, але це призвело б до розмивання самої суті спецпроекту — відзначити найголовніше”, - прокоментував співзасновник та генпродюсер премії YUNA Павло Шилько.

До складу експертів, які оцінювали композиції в межах спецпроекту, увійшли: Ігор Кондратюк — телеведучий, продюсер, Роман Давидов — програмний директор радіо Країна ФМ, Дмитро Феліксов — засновник квиткового оператора Concert.ua, Тетяна Вітязь — замголовреда журналу Viva!, Микола Миліневський — музичний оглядач сайту Vesti, Анна Свірідова — програмний директор Радіо П’ятниця та Авторадіо, Оксана Гончарук — культурний оглядач сайту Vesti, Павло Шилько — співзасновник та генпродюсер премії YUNA, Серж Гагарін — ведучий Радіо П’ятниця, продюсер премії YUNA, Ігор Панасов — музичний оглядач, директор з розвитку премії YUNA.

Нагадаємо, у минулому році 56% пісень на загальнонаціональних радіостанціях лунали українською мовою.

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