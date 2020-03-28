Експерти визначили топ-20 українських пісень сучасності

“Організатори Національної музичної премії YUNA оголосили переможців спецпроекту "20 знакових пісень за 20 років“. Список композицій було сформовано за результатами оцінювання десяти експертів”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що до уваги бралися пісні українських виконавців, які вийшли у період з 1 січня 2000 року до 31 жовтня 2019 року. Початковий лонг-лист з майже 80 треків був складений оргкомітетом. Він був презентований експертам, які взяли участь в оцінюванні.

У підсумку визначено двадцятку переможців:



Скрябін та Ірина Білик — Мовчати (2003)



Тартак та Katya Chilly — Понад хмарами (2003)



Ірина Білик — Снег (2003)



Софія Ротару — Одна калина (2004)



Руслана — Дикі танці (2004)



Океан Ельзи — Без бою (2005)



Тіна Кароль — Выше облаков (2005)



Олександр Пономарьов — Я люблю тільки тебе (2006)



Бумбокс — Вахтерам (2007)



SERDUCHKA — Danzing (Lasha Tumbai) (2007)



Потап и Настя — На районе (2008)



Іван Дорн — Стыцамен (2010)



LOBODA — 40 градусов (2012)



The HARDKISS — Make-Up (2012)



Оля Полякова — Шлепки (2013)



ONUKA — Misto (2014)



Время и Стекло — Имя 505 (2015)



Джамала — 1944 (2016)



MONATIK — Кружит (2016)



KAZKA — Плакала (2018)



“Спецпроект "20 знакових пісень за 20 років“ виник з нашого бажання закарбувати у пам’яті слухачів важливі сторінки сучасної музики в Україні XXI сторіччя. Ми обрали для цього експертів, які мають досвід роботи з нашим музичним процесом не менше, ніж 15 років. Всі вони входять також до складу журі премії YUNA. Ми попросили експертів оцінювати пісні не за принципом власного смаку, а враховуючи насамперед масштаб впливу цих творів на українську сцену загалом або її окремі жанри, а також соціальну вагу композицій. У цьому сенсі підсумковий список, я вважаю, добре відображає головні віхи за 20 останніх років. Звичайно, у ньому могло бути і 50 пісень, але це призвело б до розмивання самої суті спецпроекту — відзначити найголовніше”, - прокоментував співзасновник та генпродюсер премії YUNA Павло Шилько.

До складу експертів, які оцінювали композиції в межах спецпроекту, увійшли: Ігор Кондратюк — телеведучий, продюсер, Роман Давидов — програмний директор радіо Країна ФМ, Дмитро Феліксов — засновник квиткового оператора Concert.ua, Тетяна Вітязь — замголовреда журналу Viva!, Микола Миліневський — музичний оглядач сайту Vesti, Анна Свірідова — програмний директор Радіо П’ятниця та Авторадіо, Оксана Гончарук — культурний оглядач сайту Vesti, Павло Шилько — співзасновник та генпродюсер премії YUNA, Серж Гагарін — ведучий Радіо П’ятниця, продюсер премії YUNA, Ігор Панасов — музичний оглядач, директор з розвитку премії YUNA.

Нагадаємо, у минулому році 56% пісень на загальнонаціональних радіостанціях лунали українською мовою.