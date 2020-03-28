Эксперты определили топ-20 украинских песен современности

"Организаторы Национальной музыкальной премии YUNA объявили победителей спецпроекта "20 знаковых песен за 20 лет". Список композиций был сформирован по результатам оценки десяти экспертов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во внимание принимались песни украинских исполнителей, вышедших в период с 1 января 2000-го по 31 октября 2019 года. Начальный лонг-лист с почти 80 треков был составлен оргкомитетом. Он был представлен экспертам, которые приняли участие в оценивании.

В итоге определено двадцатку победителей:



Скрябин и Ирина Билык - "Мовчати" (2003)



Тартак и Katya Chilly - "Понад хмарами" (2003)



Ирина Билык - "Снег" (2003)



София Ротару - "Одна калина" (2004)



Руслана - "Дикі танці" (2004)



Океан Эльзы - "Без бою" (2005)



Тина Кароль - "Выше облаков" (2005)



Александр Пономарев - "Я люблю тільки тебе" (2006)



Бумбокс - "Вахтерам" (2007)



SERDUCHKA - Danzing (Lasha Tumbai) (2007)



Потап и Настя - "На районе" (2008)



Иван Дорн - "Стыцамен" (2010)



LOBODA - "40 градусов" (2012)



The HARDKISS - Make-Up (2012)



Оля Полякова - "Шлепки" (2013)



ONUKA - Misto (2014)



Время и Стекло - "Имя 505" (2015)



Джамала - 1944 (2016)



MONATIK - "Кружит" (2016)



KAZKA - "Плакала" (2018)



"Спецпроект "20 знаковых песен за 20 лет" возник из нашего желания запечатлеть в памяти слушателей важные страницы современной музыки в Украине XXI века. Мы выбрали для этого экспертов, имеющих опыт работы с нашим музыкальным процессом не менее 15 лет. Все они входят также в состав жюри премии YUNA. Мы попросили экспертов оценивать песни не по принципу собственного вкуса, а учитывая прежде всего масштаб влияния этих произведений на украинскую сцену в целом или ее отдельные жанры, а также социальный вес композиций. В этом смысле итоговый список, я считаю, хорошо отражает главные вехи за 20 последних лет. Конечно, в нем могло быть и 50 песен, но это привело бы к размыванию самой сути спецпроекта - отметить самое главное", - прокомментировал соучредитель и генпродюсер премии YUNA Павел Шилько.

В состав экспертов, которые оценивали композиции в рамках спецпроекта, вошли: Игорь Кондратюк - телеведущий, продюсер, Роман Давыдов - программный директор радио Страна ФМ, Дмитрий Феликсов - основатель билетного оператора Concert.ua, Татьяна Витязь - замглавреда журнала Viva!, Николай Милиневский - музыкальный обозреватель сайта Vesti, Анна Свиридова - программный директор Радио Пятница и Авторадио, Оксана Гончарук - культурный обозреватель сайта Vesti, Павел Шилько - соучредитель и генпродюсер премии YUNA, Серж Гагарин - ведущий Радио Пятница, продюсер премии YUNA, Игорь Панасов - музыкальный обозреватель, директор по развитию премии YUNA.

Напомним, в прошлом году 56% песен на общенациональных радиостанциях звучали на украинском языке.