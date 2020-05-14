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Зеленского просят признать геноцид армянского народа

Киев • УНН

 • 41079 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Президента Украины Владимира Зеленского просят поддержать весь армянский народ и признать его геноцид в 1915-1922 годах в Османской империи, а также установить 24 апреля днем памяти жертв этих трагических событий. Об этом говорится в петиции № 22/093764-эп, размещенной на сайте главы государства, пишет УНН.

Зеленского просят признать геноцид армянского народа

"Призываю Вас оказать всю необходимую поддержку на государственном уровне для признания массовых уничтожений армян в 1915-1922 годах в Османской империи актом геноцида против армянского народа и установить 24 апреля днем памяти жертв этих трагических событий", - говорится в тексте петиции.

Петиция уже набрала 280 подписей с 25 тыс. необходимых. Сбор подписей продлится еще 92 дня.

Как ранее сообщал УНН, Байден обещает признать геноцид армянского народа 1915 года, если станет президентом США.

Справка: Геноцид армян - геноцид, организованный и осуществлённый в 1915 году на территориях, контролируемых властями Османской империи. Геноцид осуществлялся путем физического уничтожения и депортации, включая перемещение гражданского населения в условиях, приводящих к неминуемой смерти.

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