Байден обіцяє визнати геноцид вірменського народу 1915 року, якщо стане президентом США
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Джо Байден обіцяє визнати геноцид Вірменського народу у 1915 році, якщо стане президентом США. Про це колишній віце-президент США написав на своїй сторінці у соціальній мережі Medium, передає УНН із посиланням на "Голос Америки".
“Якщо мене оберуть, я обіцяю підтримати резолюцію про визнання Вірменського геноциду, а універсальне питання прав людини буде пріоритетом в моїй адміністрації”, — написав Байден.
“Якщо ми не визнаватимемо повністю, не вшановуватимемо і не будемо вчити наших дітей про геноцид, слова „ніколи знову“ втратять свій зміст... Для майбутніх поколінь факти повинні бути настільки чіткі та сильні, якими вони є для тих, чиї спогади обпекла ця трагедія”, — додав кандидат у президенти від Демократичної партії США.
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24 квітня щорічно в Вірменії відзначають День пам’яті жертв геноциду вірмен. У цей день в 1915 році почалася депортація представників вірменської інтелігенції з Константинополя. Геноцидом вірмен називають масову депортацію і винищення вірменського населення в Османській імперії в роки Першої світової війни.
Туреччина не сприймає використання терміну “геноцид” щодо подій 1915 року, заявляючи, що тоді в Османській імперії йшла братовбивча війна і всі сторони несли великі втрати. Анкара відкрила османські архіви і запрошує істориків вивчити їх для вироблення об’єктивного підходу до подій 100-річної давності.
Барак Обама під час президентської кампанії обіцяв визнати геноцид вірмен в ході передвиборчої кампанії, втім ніколи не називав вбивства вірмен геноцидом.
Минулого року Палата представників США та Сенат ухвалили резолюцію, яка передбачає визнання масових вбивств вірмен “геноцидом”, втім Білий дім дистанціювався від цього документу. Президент Трамп назвав цю сторінку в історії “однією з найстрашніших масових жорстокостей 20-го століття”.