Білий дім всупереч рішенню Конгреса не підтримав резолюцію про визнання геноциду вірмен

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Адміністрація президента США Дональда Трампа утрималася від підтримки прийнятої Конгресом резолюції, в якій масове вбивство вірмен в Османській імперії називається геноцидом. У Держдепартаменті заявили, що продовжують розглядати історичні події як “масові звірства”. Про це пише УНН спираючись на Голос Америки та The Hill.