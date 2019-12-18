Білий дім всупереч рішенню Конгреса не підтримав резолюцію про визнання геноциду вірмен
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Адміністрація президента США Дональда Трампа утрималася від підтримки прийнятої Конгресом резолюції, в якій масове вбивство вірмен в Османській імперії називається геноцидом. У Держдепартаменті заявили, що продовжують розглядати історичні події як “масові звірства”. Про це пише УНН спираючись на Голос Америки та The Hill.
“Позиція адміністрації не змінилася, — заявила офіційний представника Держдепартаменту Морган Ортагус. — Наші погляди відображені в рішучій заяві президента на цю тему, що прозвучала у квітні”.
У день пам’яті подій в Османській імперії, який відзначається 24 квітня, Трамп назвав вбивства “масовими звірствами”. “Починаючи з 1915 року, півтора мільйона вірмен були депортовані, вбиті або загнані до смерті в останні роки існування Османської імперії”, — сказав він. Слово “геноцид” в тексті не згадується.
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Сенат США прийняв резолюцію про визнання геноциду вірменів 12 грудня, в жовтні це зробила Палата представників Конгресу. До цього неодноразові спроби прийняти подібну резолюцію відкидалися американськими законодавцями через небажання псувати відносини з союзником по НАТО — Туреччиною, яка відкидає факт геноциду.
У Туреччині рішення Конгресу було розкритиковано політиками вищого рівня. Президент Ердоган назвав його безглуздим і образливим для народу країни, після проходження документа через Сенат, Туреччина викликала посла США в Анкарі, щоб висловити йому протест.
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24 квітня щорічно в Вірменії відзначають День пам’яті жертв геноциду вірмен. У цей день в 1915 році почалася депортація представників вірменської інтелігенції з Константинополя. Геноцидом вірмен називають масову депортацію і винищення вірменського населення в Османській імперії в роки Першої світової війни.
Туреччина не сприймає використання терміну “геноцид” щодо подій 1915 року, заявляючи, що тоді в Османській імперії йшла братовбивча війна і всі сторони несли великі втрати. Анкара відкрила османські архіви і запрошує істориків вивчити їх для вироблення об’єктивного підходу до подій 100-річної давності.