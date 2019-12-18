Белый дом вопреки решению Конгресса не поддержал резолюцию о признании геноцида армян

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. Администрация президента США Дональда Трампа воздержалась от поддержки принятой Конгрессом резолюции, в которой массовое убийство армян в Османской империи называется геноцидом. В Госдепартаменте заявили, что продолжают рассматривать исторические события как “массовые зверства”. Об этом пишет УНН опираясь на Голос Америки и The Hill.

“Позиция администрации не изменилась, — заявила официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус. — Наши взгляды отражены в решительном заявлении президента на эту тему, что прозвучала в апреле”.

В день памяти событий в Османской империи, который отмечается 24 апреля, Трамп назвал убийства “массовыми зверствами”. “Начиная с 1915 года, полтора миллиона армян были депортированы, убиты или загнаны до смерти в последние годы существования Османской империи”, — сказал он. Слово “геноцид” в тексте не упоминается.

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Сенат США принял резолюцию о признании геноцида армян 12 декабря, в октябре это сделала Палата представителей Конгресса. До этого неоднократные попытки принять подобную резолюцию отвергались американскими законодателями из-за нежелания портить отношения с союзником по НАТО — Турцией, которая отвергает факт геноцида.

В Турции решение Конгресса было раскритиковано политиками высшего уровня. Президент Эрдоган назвал его бессмысленным и оскорбительным для народа страны, после прохождения документа через Сенат, Турция вызвала посла США в Анкаре, чтобы выразить ему протест.

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24 апреля ежегодно в Армении отмечают День памяти жертв геноцида армян. В этот день в 1915 году началась депортация представителей армянской интеллигенции из Константинополя. Геноцидом армян называют массовую депортацию и уничтожение армянского населения в Османской империи в годы Первой мировой войны.

Турция не приемлет использование термина “геноцид” в отношении событий 1915 года, заявляя, что тогда в Османской империи шла братоубийственная война и все стороны несли большие потери. Анкара открыла османские архивы и приглашает историков изучить их для выработки объективного подхода к событиям 100-летней давности.

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