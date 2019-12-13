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Сенат США одноголосно визнав геноцид вірмен у часи Османської імперії

Сенат США одноголосно визнав геноцид вірмен у часи Османської імперії

Київ • УНН

 • 10993 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Сенат Конгресу США одноголосно ухвалив резолюцію про визнання вбивства 1,5 мільйона вірмен в Османській імперії в 1915-1923 роках геноцидом. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP і DW.

"Це момент істини, який був відкладений на занадто тривалий час", - заявив сенатор-республіканець Тед Круз після ухвалення резолюції.

Очікується, що Анкара знову висловить своє обурення через визнання геноциду вірмен.

Раніше у жовтні Палата представників Конгресу США офіційно визнала вбивство 1,5 мільйона вірмен в Османській імперії 1915-1923 роках геноцидом. При цьому документ підтримали як демократи, так і члени Республіканської партії президента США Дональда Трампа. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розкритикував це рішення, заявивши, що воно було ухвалене "тільки з внутрішньополітичних міркувань".

Конгрес США роками зволікав з визнанням різанини вірмен геноцидом через побоювання погіршення відносин із союзником у НАТО. Однак останнім часом на ситуацію, крім воєнної операції Анкари в Сирії, вплинуло також рішення Туреччини придбати російські ЗРК С-400, попри незадоволення США.

Раніше знищення вірмен в Османській імперії назвали геноцидом Німеччина, Франція, Росія, Ватикан, Швейцарія, Нідерланди та ще понад десяток держав.

Через небажання псувати стосунки з Туреччиною і Азербайджаном Україна офіційно не визнає факт геноциду армян.

Нагадаємо, у Туреччині заявили, що визнання Вашингтоном геноциду вірмен "підірве відносини з США".

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