Сенат США одноголосно визнав геноцид вірмен у часи Османської імперії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Сенат Конгресу США одноголосно ухвалив резолюцію про визнання вбивства 1,5 мільйона вірмен в Османській імперії в 1915-1923 роках геноцидом. Про це повідомляє УНН з посиланням на AFP і DW.
"Це момент істини, який був відкладений на занадто тривалий час", - заявив сенатор-республіканець Тед Круз після ухвалення резолюції.
Очікується, що Анкара знову висловить своє обурення через визнання геноциду вірмен.
Раніше у жовтні Палата представників Конгресу США офіційно визнала вбивство 1,5 мільйона вірмен в Османській імперії 1915-1923 роках геноцидом. При цьому документ підтримали як демократи, так і члени Республіканської партії президента США Дональда Трампа. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розкритикував це рішення, заявивши, що воно було ухвалене "тільки з внутрішньополітичних міркувань".
Конгрес США роками зволікав з визнанням різанини вірмен геноцидом через побоювання погіршення відносин із союзником у НАТО. Однак останнім часом на ситуацію, крім воєнної операції Анкари в Сирії, вплинуло також рішення Туреччини придбати російські ЗРК С-400, попри незадоволення США.
Раніше знищення вірмен в Османській імперії назвали геноцидом Німеччина, Франція, Росія, Ватикан, Швейцарія, Нідерланди та ще понад десяток держав.
Через небажання псувати стосунки з Туреччиною і Азербайджаном Україна офіційно не визнає факт геноциду армян.
Нагадаємо, у Туреччині заявили, що визнання Вашингтоном геноциду вірмен "підірве відносини з США".