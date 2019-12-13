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Сенат США единогласно признал геноцид армян во времена Османской империи

Сенат США единогласно признал геноцид армян во времена Османской империи

Киев  •  УНН

 • 10993 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Сенат Конгресса США единогласно принял резолюцию о признании убийства 1,5 миллиона армян в Османской империи в 1915-1923 годах геноцидом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP и DW.

"Это момент истины, который был отложен на слишком длительное время", - заявил сенатор-республиканец Тед Круз после принятия резолюции.

Ожидается, что Анкара вновь выразит свое возмущение признание геноцида армян.

Ранее в октябре Палата представителей Конгресса США официально признала убийство 1,5 миллиона армян в Османской империи 1915-1923 годах геноцидом. При этом документ поддержали как демократы, так и члены Республиканской партии президента США Дональда Трампа. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал это решение, заявив, что оно было принято "только по внутриполитическим соображениям".

Конгресс США годами медлил с признанием резни армян геноцидом из-за опасений ухудшения отношений с союзником в НАТО. Однако в последнее время на ситуацию, кроме военной операции Анкары в Сирии, повлияло также решение Турции приобрести российские ЗРК С-400, несмотря на недовольство США.

Ранее уничтожение армян в Османской империи назвали геноцидом Германия, Франция, Россия, Ватикан, Швейцария, Нидерланды и еще более десятка государств.

Из-за нежелания портить отношения с Турцией и Азербайджаном Украина официально не признает факт геноцида армян.

Напомним, в Турции заявили, что признание Вашингтоном геноцида армян "подорвет отношения с США".

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