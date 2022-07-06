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Зеленского просят легализовать порно и эротику

Зеленского просят легализовать порно и эротику

Киев • УНН

 • 338820 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Президента Украины Владимира Зеленского призывают легализовать эротику и порно в Украине. Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте Главы государства, пишет УНН.

Цитата

«Нам пора двигаться к цивилизованным государствам, а не сидеть на уровне стран третьего мира, запрещающих женщинам носить коротенькие юбочки или раздеваться на пляже. Тем более сейчас, когда многие потеряли работу и это идеальный шанс принести деньги в украинские бюджеты, когда для многих - это единственный способ общения с противоположным полом из-за особенностей со здоровьем или места пребывания, когда такие законы противоречат свободе и ценностям "ЛГБТ" сообществ, когда даже сейчас в интернете существуют эротические сообщества от украинок для поддержки украинских солдат на фронте», - отмечает автор петиции.

Выходит, что эти девушки, все онлифансы и вебкам модели, пожертвовавшие деньги на ВСУ автоматически попадают под уголовную ответственность. Поэтому сейчас очень важно снять запреты на эротику и порно и легализовать их в Украине! Это докажет демократичность и свободу Украины, за которую мы сейчас боремся», - говорится в тексте обращения.

Подробности электронная петица была зарегистрирована 4 июля и уже успела набрать почти 4 тысячи подписей из 25 тыс необходимых.

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