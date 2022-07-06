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Зеленського просять легалізувати порно та еротику

Зеленського просять легалізувати порно та еротику

Київ • УНН

 • 338822 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Президента України Володимира Зеленського закликають легалізувати еротику та порно в Україні. Відповідна петиція була зареєстрована на сайті Глави держави, пише УНН.

Цитата

«Нам пора рухатись до цивілізованих держав, а не сидіти на рівні країн третього світу, які забороняють жінкам носити коротенькі спіднички чи роздягатись на пляжі. Тим більше зараз, коли багато людей втратили роботу і це ідеальний шанс принести гроші в українські бюджети, коли для багатьох - це єдиний спосіб спілкування з протилежною статтю через особливості зі здоров'ям чи місця перебування, коли такі закони суперечать свободі і цінностям "ЛГБТ" спільнот, коли навіть зараз в інтернеті існують еротичні спільноти від українок для підтримки українських солдат на фронті», - зазначає автор петиції.

Виходить, що ці дівчата, всі онліфанс і вебкам моделі, які пожертвували гроші на ЗСУ автоматично попадають під кримінальну відповідальність. Тому зараз це дуже важливо зняти заборони на еротику та порно і легалізувати їх в Україні! Це доведе демократичність і свободу України, за яку ми зараз боремось», - йдеться у тексті звернення.

Деталі електронна петиця була зареєстрована 4 липня і вже встигла набрати майже 4 тисячі підписів з 25 тис необхідних.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський емоційно відреагував на петицію про скасування заборони на виїзд чоловіків з України

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